Новосибирское УФАС проверит рост цен на гречневую крупу

По словам специалиста, в настоящий момент не стоит делать преждевременных выводов о ценах, которые якобы были искусственно завышены. Помимо прочего, на мероприятии присутствовал начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев. Он подчеркнул, что проблема с увеличением стоимости сахара и гречки находится под контролем ведомства, пишет «Царьград».

Он предположил, что в связи с заметным профицитом рынка рост цен может быть связан с существованием картельного сговора. Тенишев добавил, что доказать наличие этого сговора является «делом чести».

Также в рамках пресс-конференции начальник управления сообщил, что российский рынок масок и антисептиков насыщен, дефицита на эти товары не предвидится. Кроме того, снижается стоимость средств индивидуальной защиты. В Москве и Подмосковье цена на маски уменьшилась радикально: с 30 рублей до пяти.