Новосибирским школьникам запретили чаепития из-за буллинга

Администрация новосибирской школы №183 неожиданным образом решила бороться с унижением своих учеников. После новостей о том, что в этом учебном заведении издевались над восьмилетней девочкой якобы из-за несданных денег на нужды класса, чаепития в этой школе больше проводить не будут.

Речь идет о школе в Кировском районе Новосибирска. В соцсети «ВКонтакте» ранее появилась информация, что ученицу унизили, потому что ее родители не сдали деньги родительскому комитету. Якобы из-за этого второклассницу выгнали с чаепития. Позже этому ребенку понадобилась психологическая помощь. После этого департамент образования города, полиция и прокуратура организовали проверку.

«Мнения родителей расходятся. Родители написали, что описанного не было — девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции», — рассказала директор школы Наталья Пермякова о расследования в учебном заведении. Ее процитировало РИА «Новости».

Школьницу из Новосибирска выгнали с чаепития из-за несданных денег. Кто виноват? Подробнее

При этом Пермякова подчеркнула, что школа не занимается сбором денег. Родители собирают средства на проведение мероприятий и праздники самостоятельно. Однако после случившегося руководство заведения решило вообще отказаться от праздничных столов. «Чаепития теперь запрещены», — заявила директор.

Будет ли теперь эта девочка учиться в том же классе, решат родители вместе с педагогами. Пермякова отметила, что сама второклассница нормально себя чувствует среди однокашников, дружит с ними. Также школьница хорошо относится и к своему классному руководителю.

«Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались. Буду еще с мамами разговаривать и работать», — резюмировала Пермякова. При этом она назвала произошедшее «вопиющим случаем».