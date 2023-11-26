26 ноября 2023, 21:23
Новосибирский зоопарк показал трогательное видео ко Дню матери
Новосибирский зоопарк поделился видео с детенышами и их мамами ко Дню матери
Сотрудники Новосибирского зоопарка сняли на видео детенышей с их мамами и смонтировали ролик ко Дню матери, который отмечают в России 26 ноября. Запись опубликовали во «ВКонтакте».
На видео попали кадры с манулами, ленивцам, медоедами, лемурами и белыми медведями, которые обитают в зоопарке. На видео также показали сотрудниц зоосада, которые помогают животным в выкармливании.
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Всего в зоопарке Новосибирска проживают более 790 видов животных. Каждая мама заботится о своих малышах по-разному. Некоторые прячут своих детенышей в уединенном месте, пока они не подрастут, другие носят их на себе в течение нескольких месяцев.
Московский зоопарк продолжает активно рассказывать о жизни детеныша панды, которому недавно исполнилось два месяца. Она уже лучше держит голову. Имя ей выберут на сотый день после рождения. Для этого привлекут помощь москвичей, сотрудников китайского посольства и работники центра по размножению.
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