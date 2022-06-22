Новосибирский выпускник рассказал, как набрал 200 баллов на ЕГЭ

Георгий Куклин, 18-летний выпускник из Новосибирска, набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике — в сумме 200. В интервью для сайта kp.ru он рассказал, как ему это удалось.

При подготовке к экзаменам школьник придумал систему, которая помогала ему наглядно видеть свои ошибки и правильные места.

«Я просто сидел и решал тесты. В таблицу заносил результат по каждому заданию. 1 — правильный ответ, 0 — неправильный. Так я видел свои слабые места. Естественно, там, где был ноль, старался подтянуть и делал упор на эти задания. Прогресс налицо. Важно за этим следить, особенно когда целый год занимаешься одним и тем же предметом», — посоветовал выпускник.

Перед ЕГЭ главное не волноваться, нужно забыть о важности экзамена и просто «войти в состояние потока», считает Куклин. Сконцентрироваться на задании и не замечать ничего вокруг.

Георгий планирует подать документы в НГУ на факультет информационных технологий. В будущем он мечтает стать разработчиком компьютерных игр.