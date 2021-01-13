Уголовное дело завели из-за избитого и истощенного подростка из интерната. Видео
Ситуацией уже заинтересовались следователи. Региональный СК возбудил уголовное дело после огласки случившегося в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что с 25 декабря 2019 по 29 декабря 2020 года молодой человек находился в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.
«В результате оказания учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, подросток получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика имеются признаки истощения организма», — подчеркнули в новосибирском СК.
Правоохранители приступили к необходимым следственным действиям.
Забиравшие 17-летнего юношу со стационарного социального обслуживания родные, уточнял сайт «Новосибирск онлайн», ужаснулись его состоянию. На снятых кадрах видна худоба подростка, на ногах и руках — ссадины. Близкие мальчика заверили: он был нормально развит физически и до интерната страдал только психическим заболеванием.