28 июня 2023, 08:21
Новосибирский суд оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы
Суд Новосибирска оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы
Депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы. Решение вынес Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщило РИА «Новости».
Поповцева признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
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По версии следствия, Поповцев фиктивно устроил человека на должность помощника депутата, при этом обязанностей тот не исполнял, а зарплату получал сам парламентарий. Деньги переводили на расчетный счет, а банковскую карту помощница передала Поповцеву. Размер нанесенного ущерба бюджету составил почти 850 тысяч рублей.
Ранее СМИ сообщили о приговоре бывшему начальнику отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России. Ему дали четыре года условного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Сообщалось, что действия чиновника нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей при обслуживании его помещений.
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