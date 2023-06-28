Общество 28 июня 2023, 08:21 Новосибирский суд оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы Суд Новосибирска оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы РИА «Новости»

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Депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы. Решение вынес Октябрьский районный суд Новосибирска, сообщило РИА «Новости».

Поповцева признали виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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По версии следствия, Поповцев фиктивно устроил человека на должность помощника депутата, при этом обязанностей тот не исполнял, а зарплату получал сам парламентарий. Деньги переводили на расчетный счет, а банковскую карту помощница передала Поповцеву. Размер нанесенного ущерба бюджету составил почти 850 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили о приговоре бывшему начальнику отдела госзакупок и ценообразования Минобороны России. Ему дали четыре года условного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Сообщалось, что действия чиновника нанесли военному ведомству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей при обслуживании его помещений.