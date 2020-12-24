Новосибирский специалист попал под статью после массажа младенцу

В Сети разошлась видеозапись, на которой массажист в Новосибирске зажал голову младенца коленями и начал крутить его на 180 градусов. Следователи изучили ролик и завели уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, сам 61-летний массажист утверждает, что это не опасная процедура. Он пояснил, что так он пытался исправить искривление шеи ребенку.

Если во время следствия докажут, что массажист все же мог навредить младенцу, он может попасть за решетку на два года.

Следователи попросили родителей ребенка, автора видео и всех, кто имел дело с этим массажистом, выйти на связь.