Новосибирский СК возбудил дело после исчезновения 10-летней девочки

10-летняя девочка пропала в Новосибирской области в среду, 15 января. Ее до сих пор не нашли, и следователи предполагают, что ребенка могли убить. Они возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Эта информация появилась на официальном сайте СУСК РФ по Новосибирской области.

«С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление», — уточняется в сообщении.

10-летняя девочка пропала в новосибирском Карасуке в среду, 15 января. Около 14:00 она вышла из дома в музыкальную школу, но домой так и не вернулась. С тех пор нет никакой информации о ее местоположении.

В день исчезновения девочка была одета в вязаную розовую шапку, куртку леопардовой расцветки, голубой шарф и коричневые сапоги. С собой она взяла голубой рюкзак. На вид пропавший ребенок ростом около 150 сантиметров, худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза.

Пропавшего ребенка ищут более 150 человек. В поисках участвуют не только полицейские, но и сотрудники МЧС, спецтехника, а также волонтеры и местные жители.