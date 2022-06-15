Новосибирский школьник пересобрал «Жигули», пока боролся с онкологией

Школьник из Новосибирска уже пятый год борется с онкологией. От плохих мыслей его отвлекает «взрослое» хобби — 13-летний подросток увлекается машинами. Он самостоятельно разобрал и собрал заново автомобиль «Жигули». Его историю рассказал kp.ru.

Мальчику диагностировали лимфому Ходжкина, когда ему было 10 лет. Сейчас ему 15, за это время наступала ремиссия, но болезнь снова вернулась. Впереди новый этап лечения, но подросток не унывает и занимается любимым делом.

Родители купили ему старый автомобиль «Жигули», поскольку мальчик с детства увлекался машинами. Конечно, садиться за руль мальчик не мог, но это не помешало ему разобраться в устройстве автомобиля. За год он полностью пересобрал машину, заменил масла, поменял салон, установил автозвук.

«Сын резко повзрослел, теперь дружит с автомастерами из разных городов. Мы живем в частном доме, но старшие ребята и даже соседи приходят за советом по ремонту авто. Приезжает двоюродный брат, который купил машину, — у них есть темы для разговоров. После окончания лечения планируем занятия с репетиторами, чтобы сын наверстал год в школе и поступил в автоколледж на диагностику электронных систем автомобиля», — рассказала мама подростка Ольга.