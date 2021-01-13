Новосибирский кондуктор лишился работы из-за школьницы, высаженной на мороз
В Новосибирске кондуктор автобуса остался без работы после того, как он высадил на мороз девочку, у которой не оказалось денег на проезд. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что школьницу высадили на 40-градусный мороз из автобуса, который курсирует между вокзалом «Новосибирск-Главный» и Академгородком. Глава профильного департамента городской администрации Роман Дронов рассказал, что после произошедшего была проведена служебная проверка, в результате которой кондуктора уволили.