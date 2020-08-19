Новосибирский губернатор проконтролировал исполнение поручений по соцобъектам в Краснообске
Глава Новосибирской области Андрей Травников прибыл с рабочим визитом в Краснообск и проконтролировал, как исполняются его поручения по реконструкции и строительству соцобъектов. Об этом сообщил портал Infox.
Травников напомнил о своем обещании жителям Краснообска реконструировать поликлинику, достроить физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и построить новую школу.
«Из двух крупных объектов два — школу и ФОК — мы сдаем уже 10 сентября. Уже видна финишная прямая решения этих вопросов», — обратил внимание губернатор.