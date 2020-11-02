facebook_pixel
    02 ноября 2020, 21:04

    Новосибирский губернатор поручил сформировать на новогодние праздники запас лекарств

    Артур Блянихов

    Из-за возможного ухудшения ситуации с гриппом и ОРВИ глава Новосибирской области Андрей Травников поручил сформировать запас медикаментов на новогодние праздники. Об этом сообщил ТАСС.

    «Просьба вместе с Минздравом, вместе с аптечными сетями обсудить две задачи. Первая — формирование запаса, в том числе в преддверии новогодних праздников, в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в январе–феврале», — обратил внимание губернатор.

    «Царьград» отметил и другую задачу, поставленную главой региона, а именно приобретение лекарств для амбулаторного поликлинического звена, чтобы выдавать их людям, которые лечатся на дому.