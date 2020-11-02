Новосибирский губернатор поручил сформировать на новогодние праздники запас лекарств

«Просьба вместе с Минздравом, вместе с аптечными сетями обсудить две задачи. Первая — формирование запаса, в том числе в преддверии новогодних праздников, в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в январе–феврале», — обратил внимание губернатор.

«Царьград» отметил и другую задачу, поставленную главой региона, а именно приобретение лекарств для амбулаторного поликлинического звена, чтобы выдавать их людям, которые лечатся на дому.