Новосибирский бизнесмен подарил гроб конкурентке

В Новосибирске владелец точки по продаже табака Игорь отправил на домашний адрес конкурентке гроб и четыре гвоздики. Курьер, вручая этот «презент», сообщил перепуганной женщине, что это «от коллег по работе».

Получательница такого юмора не оценила и обратилась в полицию. Кроме этого об инциденте женщина написала в соцсетях.

Местным СМИ удалось связаться с любителем «черного» юмора. Оказалось, что мужчина в своем поступке не раскаивается. Более того, считает, что женщина «заслужила такой подарок». Бизнесмен рассказал, что сначала женщина работала у него, а потом украла его базу данных поставщиков и открыла свою «точку».

«Она сказала, что заболела. Ну, я ее рассчитал, все по-человечески сделали. Никаких справок у нее не требовал — просто на доверии к человеку. А потом смотрю — через пару дней она уже открыла свою табачную лавку в соседнем доме!» — рассказывал Игорь.

Именно это, по словам бизнесмена, и побудило его на такой поступок. Сейчас расследованием дела занимается полиция.