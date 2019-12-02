  • Новосибирский бизнесмен подарил гроб конкурентке

    02 декабря 2019, 18:19

    Александр Кушак

    Бизнесмен из Новосибирска подарил бывшей коллеге, ставшей его конкуренткой, гроб. Об этом сообщил «Ридус».

    В Новосибирске владелец точки по продаже табака Игорь отправил на домашний адрес конкурентке гроб и четыре гвоздики. Курьер, вручая этот «презент», сообщил перепуганной женщине, что это «от коллег по работе».

    Получательница такого юмора не оценила и обратилась в полицию. Кроме этого об инциденте женщина написала в соцсетях.

    Местным СМИ удалось связаться с любителем «черного» юмора. Оказалось, что мужчина в своем поступке не раскаивается. Более того, считает, что женщина «заслужила такой подарок». Бизнесмен рассказал, что сначала женщина работала у него, а потом украла его базу данных поставщиков и открыла свою «точку».

    «Она сказала, что заболела. Ну, я ее рассчитал, все по-человечески сделали. Никаких справок у нее не требовал — просто на доверии к человеку. А потом смотрю — через пару дней она уже открыла свою табачную лавку в соседнем доме!» — рассказывал Игорь.

    Именно это, по словам бизнесмена, и побудило его на такой поступок. Сейчас расследованием дела занимается полиция.