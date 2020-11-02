Новосибирские заключенные перепели песню Littlе Вig и выиграли конкурс. Видео

Заключенные в Новосибирской области спародировали клип на песню Uno группы Little Big. Со своей пародией они даже заняли первое место на конкурсе среди всех исправительных учреждений области.

Заключенные ИК-9 исполнили песню Uno для местного конкурса «Один в один». Как рассказали «360» в ГУФСИН Новосибирской области, костюмы для этого представления они тоже сделали сами.

«В рамках воспитательной работы с осужденными проходит ряд мероприятий. Одним из направлений этой работы являются культурно-массовые мероприятия», — рассказали в ГУФСИН.

На конкурсе пародистов за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений Новосибирской области. Сначала заключенные проходили отбор в своей колонии, потом лучшие клипы попали на областные соревнования. В этом году итоги конкурса «Один в один» проводились дистанционно.

Кроме Little Big, заключенные спародировали Чака Берри, Максима Фадеева, Linkin Park, Никиту Алексеева, Мота, Лешу Свика. Но в Сети в итоге оказалась только пародия на Uno. Именно ИК-9 достался переходящий кубок победителя.