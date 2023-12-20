Общество 20 декабря 2023, 18:15 Новосибирские ученые запланировали через год получить дизель из полимерных отходов

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Ученые из Новосибирского государственного университета придумали, как из полимерных отходов создать дизель. Неприхотливое топливо они планируют получить уже через год, сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Зарекомендовавшие себя методы — пиролиз и выгонку — специалисты решили дополнить инновационными. Чтобы ускорить процесс, удалить токсичные примеси и минимизировать отходы, ученые хотят настроить катализатор и гидрирование.

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Отмечается, что при этом на создание бензина потребуется куда больше времени и испытаний, чтобы добиться необходимого октанового числа.