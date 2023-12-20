20 декабря 2023, 18:15
Новосибирские ученые запланировали через год получить дизель из полимерных отходов
Ученые из Новосибирского государственного университета придумали, как из полимерных отходов создать дизель. Неприхотливое топливо они планируют получить уже через год, сообщили на сайте телеканала «Звезда».
Зарекомендовавшие себя методы — пиролиз и выгонку — специалисты решили дополнить инновационными. Чтобы ускорить процесс, удалить токсичные примеси и минимизировать отходы, ученые хотят настроить катализатор и гидрирование.
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Отмечается, что при этом на создание бензина потребуется куда больше времени и испытаний, чтобы добиться необходимого октанового числа.
Топливо
Ученые
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