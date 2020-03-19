Новосибирские ученые показали новый коронавирус на фото

Исследователи из лаборатории новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сфотографировали коронавирус под микроскопом. Он круглый и ужаса не вызывает.

Снимки оказались в распоряжении Life.ru.

Источник фото: Life.ru

Источник фото: Life.ru

В «Векторе» сейчас создают сразу две вакцины от 2019-nCoV. «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — приводит издание «Наука в Сибири» слова директора центра Рината Максютова. Об этом он заявил во время визита в медицинские институты СО РАН президента РАН Александра Сергеева.

Максютов добавил, что в центре уже создали два диагностических набора для выявления коронавируса. Эти наборы уже направили в некоторые регионы России.

Коронавирус нового типа впервые заметили в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. С того момента зараза распространилась по всему миру. От болезни COVID-19, которую вызывает этот новый тип вируса, в мире уже умерли около девяти тысяч человек. В России врачи выявили 147 случаев заражения 2019-nCoV.