Новосибирские СМИ рассказали о разборке в духе 90-х из-за статьи

В Новосибирске трое мужчин заявились в редакцию местного СМИ, устроив разборки в духе 90-х. Поводом для конфликта с журналистами стала статья о предпринимательнице Светлане Маниной.

Неизвестные пришли в офис «Новосибирск Онлайн». Судя по опубликованному на сайте издания видео, они нецензурно выражались, оскорбляли присутствовавших и угрожали им.

«Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? <…> Да что мне ваш суд и правовое государство» кричал один из визитеров, пообещав «закрыть редакцию».

Сотрудники издания нажали тревожную кнопку. Незадолго до приезда полицейских мужчины ретировались.

Поводом для скандала стала статья, посвященная новосибирской бизнесвумен. Материал пришедшие назвали лживым и потребовали его удалить. Обращаться в юридический отдел СМИ или суд они отказались.

«Он стал выяснять, зачем я написал эту статью. Заявил, что она лживая, никаких аргументов не приводил. Потребовал ее удалить», — пояснил автор материала.

Журналист «Новосибирск Онлайн», которому досталось от пришедших в редакцию, заявил в полицию об оскорблениях и угрозе физической расправой с применением силы.