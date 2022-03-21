Новосибирские блогеры рассказали, что будут делать в связи с блокировкой Instagram

Внезапная блокировка Instagram резко урезала доходы многих российских блогеров, в том числе и тех, кто имел по миллиону подписчиков. Они рассказали, каким образом планируют вернуть прежние заработки. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мама троих детей из Новосибирска Ирина Бондаренко призналась, что раньше зарабатывала около 45 тысяч рублей за рекламу в Tiktok, а сейчас доходы упали в три раза.

«Instagram я не развивала, но через него ко мне приходили рекламодатели из Tiktok. Получается, в инсте я общалась с заказчиками, а теперь соцсеть заблокировали. Но это не самое обидное для меня. Главная проблема: Tiktok не позволяет выкладывать новые видео. У меня есть куратор в Tiktok, она тоже пока не рекомендует заливать новые ролики. Я слежу за изменениями на этом рынке. Сейчас Tiktok меняет правила, создатели не хотят, чтобы российский рынок ушел от них. Поэтому выстраивают защиту от фейков, меняют правила самой соцсети», — рассказала блогер.

Ирина считает, что если сейчас в России появится новая соцсеть, будь то «Россграм» или что-то другое, нужно за все браться первым. В ожидании изменения правил Tiktok нужно пробовать себя в чем-то другом.

Новосибирской телеведущей Василине Катаевой пришлось оставить Instagram с более миллионом подписчиков и вернуться во «ВКонтакте». Девушка отметила, что рекламодатели проявляют интерес к размещению рекламу в этой соцсети, а также готовы покупать место у блогеров в Telegram.