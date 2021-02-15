Новосибирская область вошла в топ-10 лидеров по объемам строительства

Новосибирская область вошла в десятку лидеров среди субъектов России по объемам жилищного строительства за прошлый год. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор региона Андрей Травников, написал Infox.ru.

«Я уже отмечал достойный результат по вводу жилья — в прошлом году на территории Новосибирской области ведено более 1,9 миллиона квадратных метров новых квартир и домов. Мы являемся лидерами строительства жилья в Сибирском федеральном округе, причем с серьезным отрывом», — пояснил глава области.

Уточняется, что в 2020 году в эксплуатацию было введено 110,3% недвижимости от аналогичного периода 2019 года. Травников отметил, что в минувшем году правительство РФ предоставило региону новые инструменты. Успешно стартовала программа сельской ипотеки, которая была продлена до 2025 года.

Губернатор Новосибирской области поставил перед главами районов и городских округов задачу по росту объема строительства. Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина был увеличен размер материнского капитала. Травников подчеркнул, что необходимо активизировать работу с застройщиками и грамотно использовать возможности сельской ипотеки, мер поддержки индивидуального жилищного строительства и различных программ.