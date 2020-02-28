Новосибирская чиновница призвала горожан самим чистить снег. Хватит надеяться на бюджет

Начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района Новосибирска Лариса Дегтярева предложила горожанам самим убирать снег. По словам чиновницы, на бюджет надеяться нечего.

Источник фото: Telegram-канал «Подъем»

Жители района опубликовали скриншот из группы, где земляки обсуждали состояние местных дорог. В разговоре предложили властям обратить внимание на проблему. По мнению горожан, чиновникам следовало бы тщательнее придерживаться графика чистки улиц в частном секторе, где чаще всего оказываются в снежном плену машины.

В дискуссию пришла начальник отдела общественных связей и информации администрации Первомайского района. Лариса Дегтярева предложила жителям частного сектора взять инициативу в собственные руки и не ждать милостей от властей.

«А может быть, не стоит надеяться на бюджетные деньги и не ждать графика, а проявлять инициативу и хотя бы раз в месяц своими силами чистить свои дороги, чтобы весной и провалов не было?» — предложила Дегтярева.

Как сообщило позже издание «Подъем», от этих слов гражданам стало как-то неловко. Чтобы сгладить слова пресс-секретаря, замглавы района объяснил, что в чате как раз и обсуждают способы решения проблем. В этом случае чиновница выступала как частное лицо, когда предложила жителям самим взять в руки лопаты и по старинке избавиться от снежных завалов. Тем не менее в мэрии Дегтяреву пропесочили.