Новосибирская акушерка стала суррогатной матерью для оплаты долгов экс-возлюбленного

Акушерка из Новосибирска Ирина стала суррогатной матерью, чтобы погасить полумиллионный долг. Изначально она оформила кредиты, чтобы купить бывшему возлюбленному машину, сообщил сайт kp.ru.

Женщина взяла шесть кредитов и купила своему бывшему сожителю машину и лодку. А тот сбежал вместе со всем этим имуществом, которое было оформлено на него. Хотя изначально бывшие возлюбленные договаривались вместе оплачивать кредиты. Однако в итоге жительница тогда еще Алтайского края осталась с их четырехлетней дочкой и задолженностью в полмиллиона рублей.

После этого женщина переехала в Новосибирск в поисках работы. В итоге ее взяли на место акушерки. Тем не менее зарплату выдавали небольшую, поэтому платить по кредитам она не могла. В итоге появились просрочки, начали звонить коллекторы. После этого Ирина задумалась о суррогатном материнстве.

«Я стала узнавать в агентстве условия, очень сильно переживала, что меня могут обмануть — забрать ребенка и не заплатить. Долго не решалась, но опять же родители были на моей стороне, в агентстве мне все объяснили, и я согласилась», — рассказала она.

По контракту, Ирина не видела биородителей до самых родов. Тем не менее после ЭКО они оплачивали сибирячке жилье, перечисляли деньги на питание, 20 тысяч выдали на покупку вещей для беременных.

Ирина расплатилась с долгами и помогла родителям. Сейчас акушерка готовится стать суррогатной мамой во второй раз. На очередной гонорар она хочет купить квартиру для себя с дочкой.