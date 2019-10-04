Новорожденную жительницу Орехово-Зуева назвали Россией

Олег Солнышкин рассказал, что вместе с Инной они родились и выросли в Азербайджане еще в СССР, когда все республики были одной страной. Но 2000 году семья решила переехать в Россию, где через семь лет у них родилась старшая дочь, которую назвали Софьей.

До 2012 года семья жила в Москве, а потом они купили квартиру в городском округе Орехово-Зуево и переехали туда. Две недели назад у них родилась вторая дочь, которую решили назвать в честь страны, которая их приняла и дала возможность хорошо жить.

«Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России», — заявил Олег.

Он пояснил, что жалеет только о том, что его семья стала не первой, кто дал дочке такое имя. Их уже опередили родители девочек в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Инна считает, что имя для дочери выбрали правильно. Тем более что девочку с таким именем никто не обидит ни в детском саду, ни в школе.