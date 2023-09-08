Общество 08 сентября 2023, 12:34 Новорожденную в Ульяновске назвали в честь российской армии Супруги Верхеевы из Ульяновска назвали дочь «Армия — сила народа» Unsplash

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В Ульяновске семья Александра и Екатерины Верхеевых назвала седьмого ребенка Арсиной в честь российской армии. Об этом сообщило Агентство ЗАГС Ульяновской области.

Церемонию имянаречения устроили 26 августа. В семье Верхиевых родилась вторая дочь из семи детей. Девочку решили назвать именем «Армия — сила народа», сокращенно Арсиной. В этот же день супруги отметили седьмую годовщину свадьбы.

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Список необычных имен составил петербургский ЗАГС. Новорожденных назвали Ахиллесом, Славиком, Имильяном, Филиппиной, Океанией и Румяной. В Москве мальчику дали имя БОЧ рВФ 260602. Власти отказались регистрировать его под этим буквенно-цифровым кодом, и суд занял их сторону. По меньшей мере 13 лет ребенок жил без положенных документов.

Мальчикам чуть чаще девочек давали редкие имена, сообщили «Известия» со ссылкой на статистику ЗАГС Москвы. В 2022 году в столице родились Авокадий, Муза, Бриллиант, Агат и другие дети.