Новорожденную девочку похитили из роддома Йошкар-Олы

В одном из роддомов Йошкар-Олы пропала новорожденная девочка. По предварительным данным, из перинатального центра ее похитила неизвестная женщина.

Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл. По предварительной информации, девочка попала 23 марта из перинатального центра Йошкар-Олы.

Мать девочки вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, ребенка уже не было. Свидетели говорят, что видели какую-то женщину, которая в больнице не лежала. Ее ищут. Больше пока никаких подробностей нет пресс-служба следственного управления СК РФ по Марий Эл.

Правоохранители возбудили два уголовных дела. Одно из них по статье «Похищение несовершеннолетнего», второе — против сотрудников роддома по статье «Халатность». Сейчас следователи восстанавливают все детали похищения и ищут пропавшего младенца. В этом им помогают волонтеры. Кроме того, правоохранители опрашивают таксистов — есть вероятность, что похитительница уехала от роддома на машине.