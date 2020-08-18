Новорожденную девочку, которой в Сочи жонглировал отец, отдадут бабушке и дедушке

«Были найдены бабушка и дедушка девочки по линии матери, они уже направляются в Сочи. Они выражают готовность оформить предварительную опеку над внучкой», — приводит агентство слова омбудсмена.

На своей странице в Facebook Кузнецова написала, что девочка должна быть в семье, где понимают, что ребенок — это не игрушка. Она добавила, что точно о судьбе младенца будет известно позднее, когда проанализируют позицию родителей и новую информацию по этому инциденту.

Ранее в Instagram появилось видео, на котором мужчина сидит на стуле в лесу в Сочи и размахивает новорожденным ребенком. Родителями девочки оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Пара вместе с ребенком жила в палатке в лесу. Их арестовали на 10 суток.