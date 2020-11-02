Новорожденная девочка умерла от холода на улице в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде новорожденная девочка умерла после того, как мать выбросила ее на улицу. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, тело девочки нашли 30 октября возле дома по улице 1-я Хотьковская. Ребенок был завернут в пеленку и куртку. Источник «360» рассказал, что куртка была женская, черного цвета.

Экспертиза показала, что девочка родилась три-четыре дня назад. Ребенок погиб от общего переохлаждения организма.

После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка. Мать девочки пока что ищут.