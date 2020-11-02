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    02 ноября 2020, 13:43

    Новорожденная девочка умерла от холода на улице в Сергиевом Посаде

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    В Сергиевом Посаде новорожденная девочка умерла после того, как мать выбросила ее на улицу. Следователи возбудили уголовное дело.
    Новорожденная девочка умерла от холода на улице в Сергиевом Посаде

    Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, тело девочки нашли 30 октября возле дома по улице 1-я Хотьковская. Ребенок был завернут в пеленку и куртку. Источник «360» рассказал, что куртка была женская, черного цвета.

    Экспертиза показала, что девочка родилась три-четыре дня назад. Ребенок погиб от общего переохлаждения организма.

    После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка. Мать девочки пока что ищут.