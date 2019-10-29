Новороссийский Человек-паук раздал деньги на «Давай поженимся!»

Новороссиец Сергей принял участие в программе Первого канала «Давай поженимся!». Он пришел в студию в костюме Человека-паука и в конце передачи раздал деньги собравшимся зрителям.

«Выбили зубы, отрезали волосы». Москвичи намерены подать в суд на авторов «Давай поженимся» Подробнее

Мужчина рассказал, что ходит по улицам Новороссийска в костюме киногероя и ему рады все — и взрослые, и дети. Это делает его счастливым. Сергей признался, что образ Человека-паука стал его «второй жизнью».

В соответствии с правилами программы одна из невест, Тиффани Бугатти, подготовила потенциальному жениху сюрприз. Она переоделась в костюм Женщины-кошки и вместе с Сергеем подкралась к человеку в образе Дональда Дака, сидящему на сцене. Участники программы отобрали у него ящик с деньгами.

«И у тебя, и у меня проблемы все в жизни из-за денег. Я хотела бы избавить мир от этой грязи», — заявила девушка.

Тиффани осыпала себя деньгами, а Сергей раздал купюры собравшимся в студии зрителям: «Эти все деньги я дарю всем!»

В начале октября стало известно, что принявшие участие в съемках программы «Давай поженимся!» экс-супруги Алина и Дмитрий Бекетовы намерены подать в суд на авторов телепередачи.

Девушка пожаловалась, что ей остригли «кипу» волос, а мужчина после навязанного ему спарринга обращался в травматологию.