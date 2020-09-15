Новороссийск, Петербург и Владивосток стали лидерами по контейнерным перевозкам

«Дальневосточный бассейн начинает подтягивать к себе все контейнеры. Петербург, Владивосток, Новороссийск — восточные лидеры по контейнерным перевозкам», — уточнила Федорова.

Она отметила, что уголь занимает первое место по тоннажу. Этим и объясняется рост эффективности возведения угольных терминалов.