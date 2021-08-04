Новокузнецк запустил проект «Дольки» для внедрения раздельного сбора отходов

Региональный оператор Новокузнецка «ЭкоТек» начал внедрение раздельного сбора отходов в городе и представил проект «Дольки». Чтобы людям было понятно, куда какие отходы отправлять, на баки нанесли яркие стикеры и призывы. Такой подход одобрил Российский экологический оператор, который занимается мусорной реформой в стране.

«Отличный пример того, как внедрять раздельный сбор отходов, показал региональный оператор „ЭкоТек“ в Новокузнецке. В трех районах города появились баки для вторсырья с понятными стикерами, а авторы проекта придумали яркий девиз „делим пополам“. Российский экологический оператор напоминает о важности внедрения РСО в регионах и одобряет удобные инструменты для этого», — отметили в компании и призывали остальных регоператоров последовать примеру «ЭкоТека».

Проект «Дольки» представили общественности 2 августа. Региональный оператор «ЭкоТек» рассказал, что на первом этапе установили около 800 контейнеров для вторсырья в трех районах Новокузнецка — Центральном, Новоильинском и Заводском. В дальнейшем охват будет больше.

Источник фото: телеканал «360»

Контейнеры для вторсырья представляют собой синие баки с желтыми крышками, на которые нанесены стикеры с отходами, которые можно отправлять в такой бак. Забирать эти контейнеры два раза в неделю будут специальные мусоровозы. Вторсырье отправят на сортировочный завод, там отходы поделят на фракции, которые дальше уйдут на переработку.

Региональный оператор объяснил доступным языком, какие отходы «делим пополам» дома и уносим в синий контейнер (стекло, макулатуру, картон, металл, пластик и пленку) и в зеленый (пищевые отходы, средства личной гигиены, одноразовую упаковку, предметы одежды и обуви).

Такая дуальная система рассчитана на то, чтобы вторсырье было отделено от органических отходов. Поэтому важно, чтобы пластик, картон, стекло не были загрязнены или повреждены. Иначе в переработку такое не возьмут и сырье отправится на захоронение.

В «Российском экологическом операторе» напомнили, что к 2030 году в России должны сортировать 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) и снизить захоронение в два раза.