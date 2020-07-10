Новоиспеченный дедушка Семак опубликовал первое фото с внучкой

На снимке он вместе с супругой Анной держит малышку.

«Бабушка с дедушкой рядышком…)», — гласит подпись к фото.

Малышка родилась 5 июля, в тот день, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Почетный статус дедушки Сергей Семак приобрел благодаря своей старшей дочери Майе.