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    10 июля 2020, 15:51

    Новоиспеченный дедушка Семак опубликовал первое фото с внучкой

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Семак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», поделился с подписчиками в соцсети Instagram фотографиями своей новорожденной внучки Евы. Об этом сообщило ИА Nation News.

    На снимке он вместе с супругой Анной держит малышку.

    «Бабушка с дедушкой рядышком…)», — гласит подпись к фото.

    Малышка родилась 5 июля, в тот день, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Почетный статус дедушки Сергей Семак приобрел благодаря своей старшей дочери Майе.