Новоиспеченный дедушка Семак опубликовал первое фото с внучкой
Сергей Семак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», поделился с подписчиками в соцсети Instagram фотографиями своей новорожденной внучки Евы. Об этом сообщило ИА Nation News.
На снимке он вместе с супругой Анной держит малышку.
«Бабушка с дедушкой рядышком…)», — гласит подпись к фото.
Малышка родилась 5 июля, в тот день, когда сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Почетный статус дедушки Сергей Семак приобрел благодаря своей старшей дочери Майе.