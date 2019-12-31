Новогоднюю Москву выйдут охранять 40 тысяч сотрудников органов правопорядка

«В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к ним территориях с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года планируется задействовать свыше 40 тысяч человек», — подтвердили в столичном департамента региональной безопасности. Сообщение ведомства процитировал ТАСС.

Согласно сведениям департамента, в новогоднюю ночь в центральной части Москвы следить за порядком и безопасностью будут более 11 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи сотрудников полиции и 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи частных охранников.

На линии и на станции метро, МЦК и диаметров выйдут дополнительные наряды полиции и росгвардейцев. Дополнительная охрана появится даже на катках.

«В новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках. Перед проведением праздничных мероприятий все площадки ежедневно будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками», — добавили в департаменте региональной безопасности.

В частности, только 31 декабря в центр Москвы стянут 75 кинологов со служебными собаками. На улицах Москвы будут организованы КПП и металлодетекторы, у которых будут дежурить росгвардейцы и сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов). Для зонирования территории в центре столицы используют более 10 тысяч секций металлических барьеров.

В дорожной полиции Москвы также отчитались о мерах по обеспечению безопасности в столице. Транспорт, направляющийся в Москву, будут проверять с использованием компьютерных баз.

«На стационарных постах ДПС основных автодорог, ведущих в Москву, обеспечено максимальное проведение мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием имеющихся баз данных. Мероприятия по проверке автотранспорта, водителей и пассажиров проводятся в строгом соответствии с законодательством», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.