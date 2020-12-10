Новогоднюю елку в Петербурге разберут на сувениры, а ствол превратят в часы
Заместитель руководителя городского Центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков рассказал, что после Нового года елку на Дворцовой площади превратят в сувениры для детских домов. А из ствола сделают часы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Украшенная к празднику елка будет готова 20 декабря.
Ранее психолог Юлия Кочетова рассказала, что Новый год лучше всего провести в интернете, если вы не сможете уехать на новогодние праздники к родным и близким из-за пандемии коронавируса.