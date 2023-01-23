Общество 23 января 2023, 15:50 Новогоднюю елку на Дворцовой площади уберут завтра ночью

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Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга, которая располагалась на Дворцовой площади, демонтируют ночью 24 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В настоящее время с праздничного дерева снимают гирлянды и игрушки. Для безопасности ствол елки после демонтажа распилят на несколько частей.

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Отмечается, что все ветки дерева направят в городские питомники для постилок животным. Также из елки смастерят памятные сувениры для детей.

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