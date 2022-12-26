Общество 26 декабря 2022, 17:44 Новогодняя традиция. Почти 500 человек сыграли в «Русское лото» в Москве Телеканал «360»

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«Столото» в преддверии главного лотерейного тиража года «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда» — провел в московском фудмолле «Депо-Москва» игру в лото. Поучаствовать в знакомом с детства развлечении по классическим правилам смогли все желающие. Недостатка в участниках не было. Испытать удачу решили почти 500 человек.

«Это объединяющее событие. И это самая, на наш взгляд, крутая игра, которая объединяет не только семьи, но и друзей», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

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Правила игры в лото простые и понятные. Ведущий вынимает бочонки из мешка, участники — зачеркивают озвученные числа в карточках. Говорят, будто снова вернулись в детство.

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«Для меня „Русское лото“ — это история из детства, когда я по телевизору еще смотрела, как ведущий достает бочонки из мешка, и мы с родителями участвовали в розыгрышах», — поделилась москвичка Екатерина Каснерик.

Еще одна участница Анна Санникова рассказала, что пришла сюда с друзьями, чтобы встряхнуться, весело провести вечер и попытать удачу.

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Представители «Столото» отметили, что встреча в «Депо-Москва» стала только тренировкой. Впереди — праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда». Для многих россиян участие в таких тиражах стало традицией.

«Совсем мало дней остается до праздничного лотерейного тиража „Русского лото“ — уже 1 января в 15:30 по Москве мы в прямом эфире разыграем более двух миллиардов рублей. Главный приз — миллиард, а второй миллиард разделят остальные победители», — рассказала Басанович.

С вероятностью более 65% в стране появится еще один лотерейный миллиардер. Также главный приз смогут разделить несколько участников.

За пять лет новогодних розыгрышей «Русского лото» миллионерами стали более 860 россиян. А общая сумма выигрышей составила свыше 13 миллиардов рублей.

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