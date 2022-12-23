Общество 23 декабря 2022, 13:51 «Новогодняя почта» заработала в одной из Петербургских больниц

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Впервые к акции «Новогодняя почта» в Петербурге присоединилась Клиническая больница Святителя Луки. Об этом сообщил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Напомним, предновогоднюю акцию вот уже второй год подряд проводят издательство «Петербургский дневник» и «Почта России».

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«Это близко и созвучно нашему менталитету, нашим согражданам, петербуржцам. Написать поздравление, передать частичку самого себя через письмо», — сообщил Смирнов.

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Ранее «Новогодняя почта» заработала на Дворцовой Площади. Каждый желающий может отправить бесплатную новогоднюю открытку с поздравлением в любую точку России.