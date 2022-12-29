Общество 29 декабря 2022, 19:05 «Новогодняя почта» в Санкт-Петербурге отправила 40 тысяч писем в разные уголки России

Читать 360tv в

«Новогодняя почта», организованная газетой «Петербургский дневник» совместно с «Почтой России» и холдингом «Газпром», на протяжении 10 дней работает на Дворцовой площади. Жители и гости столицы могут отправить свое письмо в любые уголки России, сообщил сайт газеты.

Сегодня днем через «Новогоднюю почту» было отправлено 40-тысячная телеграмма. Отмечается, что такой проект реализуется в городе уже во второй раз.

Реклама

Сейчас в запасе у «Новогодней почты» остается еще порядка семи тысяч открыток.

Реклама