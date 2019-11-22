Новогодняя почта: в парках Москвы можно будет отправить письмо Деду Морозу

Почтовые ящики Деда Мороза появятся в 17 московских парках. Они будут работать с 25 ноября по 8 декабря. Каждый желающий сможет оставить там свое послание новогоднему волшебнику.

Подарок в красном конверте. Что дети из других стран просят на Новый год и Рождество Подробнее

В частности, ящики появятся в Парке Горького, в саду имени Баумана, в саду «Эрмитаж», а также в Воронцовском парке, в парках «Красная Пресня», «Садовники», Бабушкинском парке, в ландшафтном парке «Митино».

От обычных эти почтовые ящики будут отличаться необычным декором, похожим на гжельскую роспись, и надписями: «Почта Деда Мороза». Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

«Для того, чтобы волшебник узнал о ваших пожеланиях, нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт, а на конверте указать свое имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, кому предназначается послание», — заявил представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Организаторы обещают, что все письма доставят в официальную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге к 13 декабря. Таким образом у волшебника будет время прочитать все послания до новогодней ночи.

Эта предновогодняя акция проходит в Москве ежегодно. В 2018 году почтовые ящики Деда Мороза установили в восьми парках. Столичные жители оставили там около четырех тысяч писем.