04 декабря 2023, 12:58
«Новогодняя почта» на Дворцовой площади в Петебрурге откроется 19 декабря
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади вновь заработает «Новогодняя почта». Любой желающий сможет получить авторскую открытку около главной елки города и бесплатно отправить ее на любой российский адрес, написала газета «Петербургский дневник».
На открытых будут представлены работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта, а также картинки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».
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Почта будет работать с 19 декабря по 29 декабря включительно с 17:00 до 21:00.
Санкт-Петербург
Новый год
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