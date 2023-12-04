Общество 04 декабря 2023, 12:58 «Новогодняя почта» на Дворцовой площади в Петебрурге откроется 19 декабря

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади вновь заработает «Новогодняя почта». Любой желающий сможет получить авторскую открытку около главной елки города и бесплатно отправить ее на любой российский адрес, написала газета «Петербургский дневник».

На открытых будут представлены работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта, а также картинки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

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Почта будет работать с 19 декабря по 29 декабря включительно с 17:00 до 21:00.