Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

99 человек получат по одному миллиону рублей выигрыша в новогодней лотерее «Столото». Больше всего будущих миллионеров живут в Москве и Московской области.

«Помимо одного миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Столото».

Жители Москвы и Московской области стали самыми везучими: по одному миллиону рублей выиграли 20 человек из этих регионов. Семь будущих миллионеров живут в Санкт-Петербурге, шесть билетов купили в Башкирии, пять — в Ростовской области, по четыре — в Свердловской и Новосибирской областях.

Самый большой выигрыш получит житель Москвы. Как сообщала Газета.ru, после уплаты 13-процентного налога на доход физических лиц ему достанется 870 миллионов рублей. Он стал первым лотерейным миллиардером. Имя победителя пока не известно.

Всего было разыграно 3 507 979 503 рубля, участвовали 28 801 695 билетов. Стоимость билетов составляла 100 рублей.