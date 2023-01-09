Общество 09 января 2023, 19:06 Новогодняя елка рухнула на двух прохожих в Мурманске СК организовал проверку из-за падения новогодней елки на прохожих у вокзала в Мурманске

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В Мурманске упала новогодняя елка, установленная возле железнодорожного вокзала. Дерево рухнуло на проходивших мимо прохожих. В пресс-службе регионального СК сообщили о начале проверки по факту травмирования людей.

В Сети распространилось видео с падением елки. В шутку ее назвали самонаводящейся — на кадрах видно, как дерево меняет траекторию и будто бы специально падает на людей.

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Сотрудники СК Мурманской области отреагировали на публикации в СМИ. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП прохожие получили травмы. Следователи изучат видеозапись с падением елки на людей и примут меры.

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Ранее в Ростове-на-Дону снесло главную городскую новогоднюю елку. Никто не пострадал, а вот представители администрации предъявили претензии поставщику конструкции. Подрядчик из Санкт-Петербурга пообещал восстановить дерево и укрепить к следующему Новому году.

Жертвой розыгрыша в США стал баскетболист Шакил О’Нил. Его коллеги подшутили над ним и опрокинули на него новогоднюю елку. Спортсмен был готов к этому и заранее пригнулся.