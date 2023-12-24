Общество 24 декабря 2023, 21:06 Новогодняя автоелка красноярских автомобилистов попала в Книгу рекордов России Водители Красноярска выстроили новогоднюю автоелку из 800 машин

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Красноярские водители побили свой собственный рекорд по организациии автоелок. В этом году в новогоднем флешмобе приняли участие 800 машин. Об этом сообщило издание NGS24.Ru.

Организаторами мероприятия стали сообщества «Живой Красноярск» и «Автокайф». Участники собрались на площадке эир-парка «Кузнецово», где выстроились в нужном порядке. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером. После этого все машины начали сигналить и включили огни.

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Новогодний флешмоб красноярских водителей включили в «Книгу рекордов России», как самую большую автоелку в истории страны. В прошлом году рекорд также принадлежал красноярским автолюбителям, которые привлекли к своему флешмобу 700 машин.