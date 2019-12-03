Новогодний стол обойдется россиянам в 10 тысяч рублей

Россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем 10 тысяч рублей. Причем подавляющее большинство останутся на праздник дома.

«10 тысяч рублей — такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров», — говорится в исследовании компании Nielsen, цитаты из которого опубликовало РИА «Новости».

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Авторы исследования также выявили, какие товары пользуются особым спросом у россиян для приготовления к Новому году. 93% опрошенных сказали, что покупают на стол фрукты и овощи, 89% — сыр, 87% — свежее мясо, птицу и рыбу, 81% — мясные продукты. Спрос на эти продукты особенно растет в последнюю неделю месяца, а его пик приходится на 24–28 декабря.

Из напитков лидером считаются шампанское и игристые вина, их планируют купить 84% россиян. Авторы исследования выяснили, что на декабрь приходится около 30% от годового оборота шампанского и 22% — игристого вина. 59% россиян планируют купить на новогодний стол вино, а 40% — водку. Среди безалкогольных популярны соки и газированные напитки.

Исследование проводилось онлайн с участием более тысячи респондентов, через сопроводительные покупки и интервью в магазинах.