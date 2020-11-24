Новогодний салют отменили в Петербурге
Новогодний салют отменили в Санкт-Петербурге из-за коронавируса. Также там ограничено посещение массовых мероприятий для несовершеннолетних и пожилых людей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
Такое решение приняли, исходя из эпидемической ситуации в регионе. По этой же причини отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади. При этом состоится новогодняя программа с участием звезд российской эстрады.