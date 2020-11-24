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    24 ноября 2020, 14:13

    Новогодний салют отменили в Петербурге

    Дарья Морозова

    Новогодний салют отменили в Санкт-Петербурге из-за коронавируса. Также там ограничено посещение массовых мероприятий для несовершеннолетних и пожилых людей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

    Такое решение приняли, исходя из эпидемической ситуации в регионе. По этой же причини отменили традиционную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади. При этом состоится новогодняя программа с участием звезд российской эстрады.