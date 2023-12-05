Общество 05 декабря 2023, 16:44 Новогодний онлайн-марафон «Огоньки Сферума» запустили для учащихся и педагогов РИА «Новости»

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Сервис «Сферум» объявил о запуске новогоднего марафона для школьников, работников сферы образования, участников и преподавателей творческих коллективов. Онлайн-соревнование «Огоньки Сферума» пройдет с 5 по 15 декабря.

По словам руководителя сервиса Рубена Акопова, на сегодняшний день «Сферумом» пользуются уже более 15 миллионов педагогов, учащихся и их родителей.

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«Мы хотим создать новогоднее настроение и подготовиться к празднику вместе. Онлайн-соревнование „Огоньки Сферума“ поможет подвести итоги года и даст хороший старт для приятного и полезного общения по учебным вопросам в следующем году», — добавил он.

Для участия в соревновании нужно собрать команду: по условиям, в ней должен быть хотя бы один педагог. Также необходимо подписаться на каналы в учебном профиле «Сферум» «Легко сказать» (для педагогов) и «Свой атмосферум» (для учеников).

В течение 10 дней в каналах будут публиковать разные тематические задания. Это может быть украшение класса или проведение новогоднего опроса. Результатами командам нужно будет делиться в собственном канале в «Сферуме».

По итогам жюри выберет трех абсолютных победителей, семь призеров и самую активную образовательную организацию. Их наградят умными колонками VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей, брендированными подарками и сертификатами. Также все команды-финалисты получат новогодний набор стикеров от Сферума.

Кроме того, 20 декабря все участники смогут присоединиться к новогоднему онлайн-шоу — его проведут в форме трансляции в «Сферуме» и официальном сообществе сервиса «ВКонтакте».