Общество 31 декабря 2023, 18:07 Новогодний концерт в центре Петербурга отменили в знак солидарности с Белгородом Беглов: ночного концерта на Дворцовой площади в Петербурге не будет РИА «Новости»

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Ночной концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге решили отменить в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом написал петербургский губернатор Александр Беглов в Telegram-канале.

«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и уверен, что весь Петербург поддержит это решение», — добавил он.

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Глава Санкт-Петербурга отметил, что детские мероприятия на новогодних каникулах будут проходить по графику, «никто не отнимет праздник у детей». Беглов сообщил, что предложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.

ВСУ совершили атаку на центр Белгорода 30 декабря. Погибли 24 человека, пострадали более 100. После этого многие города и регионы решили отменить новогодние мероприятия в знак солидарности. В частности, во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском отказались от фейерверков, в Магадане и Коломне отменили ночные гуляния, в Воронежской области отказались от праздничных программ.