Общество 27 ноября 2023, 10:36 Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге заработает 16 декабря

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В Петербурге на Конюшенной площади с 16 декабря традиционно откроется ледовый каток. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Каток будет работать ежедневно до 14 января. Он сможет одновременно вмещать до 100 человек. Размеры катка — 18 на 40 метров. Он украшен гирляндами, также оборудовано несколько фотозон.

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Отмечается, что с 30 декабря и до конца работы каждый день будет проходить выступление детского ледового театра Елены Бережной. Смотреть представление можно будет с трибун, оснащенных обогревателями.

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