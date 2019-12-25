Выплату «новогоднего капитала» в России нужно вводить, но деньги перед праздником должны получать все пожилые люди, а не только одинокие. Об этом «360» заявила заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

«Как к этому можно отнестись — я только приветствую. Но не только одиноким. Нас не нужно делить, нас и так разделили: кто-то получает пенсию в несколько сотен тысяч рублей, а кто-то восемь тысяч», — сказала Пискунова.

Она добавила, что если власти решат давать «новогодний капитал» в виде подарка на Новый год, то должны выдавать его всем пенсионерам. В противном случае необходимо определить размер пенсии и делать выплаты тем, кто получает не больше 20 или 30 тысяч рублей.

«А как они поймут, одинокий человек или нет? Я, например, тоже одинокая, 43-х лет, но живу в семье у дочери. Я как, одинокая или нет? Я не считаю себя одинокой, поэтому уж если давать, то не нужно делить», — отметила Пискунова.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что некоторые пожилые люди получают не только пенсии, но и работают на высокооплачиваемых должностях. По его словам, «новогодний капитал» в таких случаях неуместен.

В свою очередь, Пискунова подчеркнула, что в основном пенсионеры работают за невысокие зарплаты и вынуждены продолжать трудиться из-за низких пенсий.

«Хотят сделать подарок — пусть делают всем. Пусть в очередной раз, формируя гражданское общество, не делят пенсионеров. Мы и так в разных регионах имеем разные льготы, разные пенсии и разный уровень жизни у нас», — сказала она.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России «новогодний капитал». Согласно инициативе, одиноким пенсионерам будут выплачивать деньги, чтобы те могли «провести праздники так, как им захочется».