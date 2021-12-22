Новогодний фестиваль пройдет в парке «Остров фортов» в Кронштадте

Фестиваль «Морская зимняя сказка» начнется 25 декабря в парке «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Фестиваль объединяет темы моря и Нового года. Такая идея возникла по поводу 350-летнего юбилея Петра Великого.

«Мы решили подарить всем, кто соскучился по чуду и позитивным эмоциям, „Морскую зимнюю сказку“ — красочную площадку для интересного новогоднего досуга», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.