Новогодний фейерверк запустят в 20 парках Москвы

По информации ИА Nation News, всего 1 января планируют запустить порядка 50 тысяч залпов. Шоу начнется в час ночи по московскому времени. К тому моменту вся Россия встретит Новый год.

Запуск фейерверков продлится пять минут. Наиболее красочное шоу увидят посетители Таганского парка. Над ним в небе появятся целые цветочные букеты.

А серебрянные волны, сакуры и короны покажут в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в зоне отдыха «Красногвардейские пруды», в усадьбе Воронцово и в Сиреневом саду.