В РСТ заявили о подорожании новогодних туров на 10%

Россиянам, которые собрались в путешествие на Новый год, придется раскошелиться. Цены на туры в праздничный период в среднем выросли на 10%. Однако спрос есть как на внутренние, так и выездные направления.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Ura.Ru указал на стабильной спрос по части внутреннего туризма.

«В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%», — заметил он, допустив дальнейший рост спроса.

Выездные туры, по его словам, подешевели, по сравнению с ценами при открытии перелетов в октябре. Причиной стало увеличение числа рейсов.

Стоимость новогодних туров, подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, зависит как раз таки от спроса. В высокий сезон она выше из-за динамического ценообразования, количества рейсов и мест в гостиницах.

«Если спрос будет падать, цены будут снижаться, если расти — будут повышаться», — сказал Горин.